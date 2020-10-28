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Tatar, ilk yerli otomobil Günsel'le test sürüşü yaptı

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Tatar, ilk yerli otomobil Günsel'le test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, üniversite kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti.

Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. 
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu başarıya imza atan Günsel ailesini tebrik ederken, Günsel de Tatar’a yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. 
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