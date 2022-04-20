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“Tatar ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesi kısıldı”

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesi kısıldı, yok edildi” dedi.

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“Tatar ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesi kısıldı”

Mecliste konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklanan sorunlara vurgu yaptı. Derya, ‘ateşi söndürmeden, dumanı üflemenin’ faydası olmayacağına işaret etti.
Kıbrıslı Türkler’in muhatap olmaktan çıkarıldığına işaret eden ve bu durumu eleştiren Derya, Kıbrıslı Türkler’in ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, Mağusa Kapısı’nın açılmasını engelleyenin de kim olduğunu sordu.
Türkiye’nin ulusal menfaatleri çerçevesinde bir takım iyileştirmeler sağlasa da bu durumun ‘çözümsüzlüğü’ devam ettireceğine işaret eden Derya, “Bizim adımıza konuşanlar, bölünmüşlük nedeniyle bizim adımıza konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti de, Türkiye de bizim adımıza konuştuğu sürece, burası kara para cenneti olmaya devam edecek” dedi.
‘Kıbrıs sorunun çözümünün zorlanması gerekliliğine’ vurgu yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesi kısıldı, yok edildi” dedi.
 
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