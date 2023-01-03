“Tatar, hükümetin ve UBP’nin sesi oldu”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Tatar’ın, hükümetin ve UBP’nin sesi olduğunu, ötekileştirme üzerinden siyaset güttüğünü söyledi

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhurbaşkanının Anayasa’daki görevlerini değerlendirerek, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki duruşunu eleştirdi.

Solyalı, Tatar’ın yerel seçimlerde bir siyasi partinin propagandasını yaptığını, Türkiye’deki ziyaretlerinde federasyon isteyenleri “hainlikle” suçladığını, bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girememesi konusuyla da ilgili olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya konusunda ekip kurduğunu, danışmanları bulunduğunu dile getiren Solyalı, bu danışmanların basın reklam sosyal medya alanında çalıştıklarını, buraya da bütçe ayrıldığını söyledi.

Solyalı, Tatar’ın tarafsızlık namına bir adım atmadığını, hükümetin ve UBP’nin sesi olduğunu, ötekileştirme üzerinden siyaset güttüğünü savundu.

Solyalı, Avrupa Birliği’nin yılda 30 milyon Euro gönderdiğini, bu anlamda Güney Kıbrıs’a yapılan yardımlarının gerisinde kalınmasının kabul edilemeyeceğini, Cumhurbaşkanlığının bu konuda uyarı yapması gerektiğini belirtti.

Enterkonnekte sistem ve Euro kullanımı, Doğrudan Ticaret Tüzüğünü hayata geçmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin girişimlerin yapılması noktasında Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Solyalı, yeni geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili girişimler yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi konusuna değinen Solyalı, uluslararası yetkililerin binaya gidişlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağını sordu.

