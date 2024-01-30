Tatar-Holgiun görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın görüşmesi tamamlandı.
İki saat süren görüşme 13.30 sıralarında sona erdi.
Holgiun, Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılmadan önce basına kısa bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın da açıklama yapması bekleniyor.
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