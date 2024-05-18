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Tatar, Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol takımını kabul etti

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Tatar, Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol takımını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde, KKTC şampiyonu ve Türkiye ikincisi gelen Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol takımını başarıları dolayısıyla kutladı. 

Farklı spor dallarında gençlere uygulanan insanlık dışı izolasyonlara rağmen başarılı gençlerin yetişmekte olduğunu, elde edilen başarıların örnek teşkil ettiğini belirten Tatar, hentbol takım sporcuları ve antrenörlerinin başarılarının devamını diledi.

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