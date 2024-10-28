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Tatar, Hakan Fidan ile görüştü

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Tatar, Hakan Fidan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.
TC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan ile Ersin Tatar'ın bir araya geldiği bildirildi.
 
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