Tatar, Hakan Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

TC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan ile Ersin Tatar'ın bir araya geldiği bildirildi.

