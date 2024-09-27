Tatar-Guterres görüşmesi yarın

Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar'ın Guterres ile yapacağı görüşmenin, KKTC saatiyle 18.30'da başlaması bekleniyor.

