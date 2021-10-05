Tatar gitti Meclis kilitlendi

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı Sennaroğlu’nun cumhurbaşkanına vekalet etmesi sonrasında hükümet nisapta sorun yaşadı ve Meclis’te 26 yeter sayısına ulaşamadı







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesi nedeniyle hükümet Meclis’te nisap konusunda kilitlendi, 26 yeter sayısına ulaşamadı, Meclis dün toplanamadı.

Muhalefet partileri, nisap sağlama sorumluluğunun hükümette olduğunu belirterek, nisabın sağlanmasına destek olmazken, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP milletvekili Armağan Candan meclisi açmadı.

Meclis Başkan Yardımcısının Meclisi açamaması nedeniyle meclis iç tüzüğüne göre ‘en yaşlı’ vekil olan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’ye Meclise başkanlık etmesi teklif edildi ancak Angolemli bu teklifi reddetti.

İç tüzüğe göre Meclis ve Meclis Başkanının olmadığı durumlarda Genel Kurulu açma görevi ‘en yaşlı üye’ye kalıyor.

Angolemli, hükümetin yaptığı doğru bir icraat olmadığını söyledi. Angolemli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun vekalet edeceği, dünkü toplantıda hükümetin nisabın düşeceğinin de bilinen bir durum olduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Genel Kurul’a başkanlık etmesi için kendisine teklifte bulunulduğunu belirtti. Töre, yaş sıralamasına göre Meclis Genel Sekreterliği’nin milletvekillerine oturumu açma teklifinde bulunduğunu aktararak, “ Benden yaşça büyük 3-4 büyük arkadaş var. Onlara da Meclis’in açılmasına yönelik teklif yapıldı mı yapılmadı bilmiyorum. Bana teklif yapıldı, kabul ettim” dedi.

Töre bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra, "Meclis Başkan Yardımcısı Meclis'i açmazsa, biz de UBP olarak Meclis'e katılmama kararı aldık" dedi.

HASİPOĞLU: “MECLİS’İ AÇMA GÖREVİ, MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI’NDA”

Öte yandan UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis'in CTP'den dolayı açılmadığını savundu.

Hasipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanı Cumhurbaşkanına vekalet ettiği için oturuma katılamadı. CTP, hükümet nisabı sağlamazsa, meclisin açılması konusunda nisaba destek vermeyeceğini söylüyor. Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan meclisin açılmasını sağlayabilir ancak parti kararı nedeniyle nisabın sağlamayacakları ifade ediliyor.”

Hasipoğlu tüzük gereği Meclis Başkanı’nın olmadığı durumlarda Meclis’i açma görevinin Meclis Başkan Yardımcısının olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, “ Armağan beyin sağlık mazereti yok, burada. Eğer o olmazsa en yaşlı üye Meclis’i açar” şeklinde konuştu.

Meclis gündeminde görüşülmeyi bekleyen 8 yasa çalışması bulunduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Ödeme bekleyen çiftçiler var. Genel Tarım Sigortası bütçesi onaylanmalı. Muhaceret affı hayata geçmelidir” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“2013’te de benzer bir siyasi kriz çıkmıştı. Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, Genel Kurul’u toplamamıştı. Şimdiki Çalışma Bakanı Koral Çağman da Yektaoğlu’na sağlık raporu vermişti. O zaman en yaşlı üye başkanlık etmişti.”

Bu arada Meclis açma denemelerinde başarısız olan UBP için erken seçim tarihi belirleme çalışmaları başladı. UBP grup toplantısına bağımsız milletvekili Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da katıldı. Toplantı gündeminde erken seçim tarihi ele alındı.

