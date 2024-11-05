banner913
banner932
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
36 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
24 0
 
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
18 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
30 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
28 0
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
28 0
banner1059

Tatar, Eşe Spor Akademisi Derneği Başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti

banner1020

banner1045
Tatar, Eşe Spor Akademisi Derneği Başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti
banner971

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eşe Spor Akademisi Derneği Başkanı Güzin Bakkal ve yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Sporun, disiplin ve güven gerektirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında başarıya ulaşmak için ekip ruhunun önemli olduğunu belirtti. 

Okçuluğun bir ata sporu olduğunu vurgulayan Tatar, sporun her dalının bir zenginlik olduğunu belirtti. Tatar, gençlerimizin KKTC’yi her türlü zorluğa rağmen temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sporculara tekrardan başarılar dileyerek, onları bu yolda destekleyen ailelere, başarılı olmaları adına emek veren antrenörlerine teşekkür etti.  

Güzin Bakkal ise, yıl içerisinde kurdukları dernek hakkında bilgi vererek, yürüttükleri çalışmaları aktardı. Takımlarının Kayseri’ye giderek elde ettikleri başarıları anlatan Bakkal, sporcuların bugüne kadar elde ettiği başarılara da değindi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.