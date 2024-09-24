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Tatar, Erdoğan’la buluştu

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Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta düzenlenen akşam yemeğinde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

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Tatar, Erdoğan’la buluştu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğinde Erdoğan ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusu ve diğer uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yanı sıra diğer üst düzey katılımcılar ve ABD'de yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk üyelerle de bir araya geldi.

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