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Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor

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Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, geçen pazar Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere davetli olarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 4 Haziran Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.
 
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