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Tatar, Erdoğan ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

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Tatar, Erdoğan ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Türkevi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Tatar, Erdoğan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını daha önceki yıllarda da olduğu gibi Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada güçlü bir şekilde savunduğundan duyduğu minneti ileterek; "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her daim yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu uğurda gerek size gerekse Türk halkına şahsım ve halkım adına teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi. 

Öte yandan Tatar, ABD Anadolu İşadamları Derneği tarafından New York Chart House'da düzenlenen "Amerikan Türk İş Dünyası Buluşması”na da katıldı.

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