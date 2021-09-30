“Tatar çözümsüzlüğe oynuyor”

AKEL’i ziyaret eden TDP lideri Özyiğit, Anastasiades’in Akıncı döneminde çözüm yönünde irade ortaya koymadığını, Tatar ile de Türk tarafının iki devletli çözümü gündeme getirerek çözümsüzlüğe oynadığını kaydetti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetini ziyaret etti.

Görüşme sonrasında iki parti lideri basına açıklamada bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta çözüme ulaşarak adanın yeniden birleştirilmesi adına AKEL ile yıllardır birlikte çalışma yürüttüklerini belirtti. Özyiğit, ancak son dönemde Kıbrıs konusunda maalesef durağan bir döneme girildiğini, çözüm yönünde ilerleme olmadığı gibi mevcut liderliklerin böyle bir niyetleri de olmadığını belirtti. Nikos Anastasiades’in Sn. Akıncı döneminde çözüm yönünde irade ortaya koymadığını, Crans Montana’da da aynı tutumu sürdürerek çözüme takoz koyduğunu anımsatan Özyiğit, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu kez de Ersin Tatar ile Türk tarafının 2 devletli çözümü gündeme getirerek çözümsüzlüğe oynadığını kaydetti. İki tarafın tutumundan da ciddi şekilde rahatsız olduklarını belirten Özyiğit, bu anlayışların bölünmüşlüğün kalıcılaşmasına hizmet ettiğini vurguladı.

Böylesi dönemde Federal çözüm yanlısı partilerin, örgütlerin adanın yeniden birleştirilmesi çabalarına odaklanarak çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, AKEL ile yaptıkları görüşmenin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

TDP ile AKEL’in iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirten Özyiğit, bugün bunun bir kez daha net şekilde vurgulandığını ifade etti.

Özyiğit, sürecin ilerlemesi ve müzakerelerin yeniden başlayacak duruma gelebilmesi için adadaki tüm çözüm ve barış yanlılarının işbirliğini sıklaştırarak ortak etkinliklerle liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini de kaydetti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da konuşmasına geçmişten beri iyi tanıdığı TDP lideri Özyiğit ve heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

TDP ile AKEL’in uzunca bir süredir, gerek iki toplumun yeniden yakınlaştırılması, gerekse de BM Parametrelerinde belirtildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu Federal bir çözüme ulaşma mücadelesi verdiğini belirten Stefanu, Kıbrıs sorunu bağlamında oldukça kritik bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda TDP ile hemfikir olduklarını belirten Stefanu, “Müzakereler Crans Montana’dan kalınan yerden ve bugüne kadar varılan yakınlaşmalar korunarak, BM Genel Sekreterinin çizdiği çerçeve temelinde yeniden başlamalıdır. Hedef de yine BM kararlarında belirtildiği gibi

