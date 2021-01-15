Tatar bölücülük yapıyor

KTÖS Genel Sekreteri Elcil’den, Tatar’a tepki: “Kendi polisine, askerine, itfaiyesine, merkez bankasına söz geçiremeyen Sn. Tatar, egemenlik kelimesini en son ağzına alacak kişidir”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, aşıyla ilgili açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamanın Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlayan politikaları devam ettirmeye yönelik niyetini ortaya koyduğunu iddia etti.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“AKP tarafından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Kıbrıslı Türkler için vereceği aşıları kabul etmeyecekleri beyanatında bulunmuştur.

Bu talihsiz ve bölücü açıklama AKP ile birlikte Kıbrıs’ta egemenlik oyunu oynayan Sn. Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlayan politikaları devam ettirmeye yönelik niyetini ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamına AKP tarafından oturtulan Sn. Tatar, kendisine ezberletilen propagandayı halkın sağlığı üzerinden yürütmeye yeltenmiştir. Kendi polisine, askerine, itfaiyesine, merkez bankasına söz geçiremeyen Sn. Tatar, egemenlik kelimesini en son ağzına alacak kişidir. Sağlık konularını bile siyasete alet edip, kendi insanına ambargo uygulayan bir zihniyetin, bu topluma verecek hiçbir şeyi yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıslı Rumlara hediye eden bu bölücü anlayışa destek verenlerin derhal Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarını iade etmeleri gerekmektedir.

Yıllarca toplumumuzu dünyadan soyutlayıp mandıra düzenine layık gören taksimci anlayış şimdi de dünya sağlık otoritelerinin bilimsel onay vermediği ve AKP’nin yandaşlarına rant sağlamak için Türkiye’ye ithal ettiği Çin aşılarını laik görmektedir. Bu çerçevede AKP’nin memuru olarak övünen Sn. Tatar’ı bölücülük yapmaktan ve kendi halkına, ambargo uygulamaktan vazgeçmeye çağırır, halkın sağlığı üzerinden politika yapılamayacağını hatırlatır, bir kez daha Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmediğini vurgularız.”

