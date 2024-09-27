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“Tatar, BM’ye ‘TC Dışişleri personeli’ olarak gitti”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, New York'taki BM Genel Merkezine "TC Dışişleri Bakanlığı personeli" olarak gittiği iddia edildi.

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“Tatar, BM’ye ‘TC Dışişleri personeli’ olarak gitti”
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Söz konusu iddiayı, Kanal SİM ekranlarında yayınlanan Serhat İncirli'nin sunduğu programda ortaya atan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, "Kıbrıs Türk toplumunun orada adı geçmiyor.

TC Dışişleri'nin bir personeli olarak gidiyor. TC Dışişleri'nin delegasyonu ile oraya giriyor" dedi. Kanatlı, "Kıbrıs Türk toplumu olduğunu sadece kendisi söylüyor. BM merkezindeki koridorda, kahve içen yetkilileri şans eseri görüp konuşuyor, fotoğraf çekip servis ediyor. Resmi temas, bayrakları aşarak olur. Azerbaycan yapsın, BM merkezinde bayrak asıp Tatar ile görüşsün?" ifadelerini kullandı.

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