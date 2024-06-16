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Tatar: “Bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücüler, dikkatli olmalı”

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Tatar: “Bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücüler, dikkatli olmalı”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Alsancak’ta Şehit Zafer Bolkan Camisi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basına yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin ve Türk Dünyasının Kurban Bayramını kutladı.Tatar, bayram vesilesiyle küslük ve kırgınlıkların geride kalması birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücülere kazalara karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gazze’de yaşananları dünyanın seyrettiğini, Ukrayna’da savaşın devam ettiğini ve dünyanın birçok yerinde çatışmaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de barış, huzur ve güven içinde garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Türk askerinin varlığı sayesinde yaşadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamlarını yitirenlere rahmet diledi, en kısa zamanda Gazze'deki katliamın durmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel’de yaşamlarını yitiren "Şampiyon Melekler’i" unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirerek öğretmenlere ailelere ve depremde tüm hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Dünyanın birçok yerinde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bayramda kültür, örf, adet ve geleneklerin en iyi şekilde yaşanılması gerektiğine vurgu yaptı.

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