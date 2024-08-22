Tatar başkanlığında maymun çiçeği virüsüne ilişkin istişare toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu” ilan edilen maymun çiçeği virüsu (Mpox) salgınıyla ilgili geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda, maymun çiçeği virüsü ve hastalığı ile ilgili genel bilgiler paylaşıldı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla bütüncül hareket edilmesine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca genel hijyen kurallarına uyulmanın üzerinde duruldu, bireysel ve toplumsal olarak alınması gereken sorumluluk ve önlemler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya aşağıdakiler katıldı:

“İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket, Muhaceret Daire Müdürü Erhan Akar, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu temsilen Dr Derin Oygar, Dr Naciye Nami, Dr Emre Yusuf Vudalı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr Ceyhun Dalkan, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı Dr İlker İpekdal, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Üyesi Dr Cemal Mert ve Psikiyatrist Dr Zeki Öznaçar"

Toplantıda, toplantıyı düzenlediği ve paydaşları bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür edildi.