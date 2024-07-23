banner913
banner932
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
51 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
9 0
 
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
92 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
31 0
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
69 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
35 0
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
24 0
banner1032

Tatar, Barış Harekatı’nın 50. yılı etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gitti

banner1020

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak için İstanbul'a gitti.

banner974
Tatar, Barış Harekatı’nın 50. yılı etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gitti
banner971

Tatar, 2 günlük programı kapsamında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenlenen resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’na ve İstanbul Topkapı Üniversitesi'ndeki “Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” etkinliklerine katılarak konuşma yapacak. Tatar, İstanbul'da basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. 

Sabah saat 07.00 sıralarında adadan ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın yarın akşam üzeri adaya dönmesi bekleniyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.