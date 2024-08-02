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Tatar: “Anamur’un Kıbrıs Türk halkı için esas anlamı, bize en yakın nokta olmasıdır”

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Tatar: “Anamur’un Kıbrıs Türk halkı için esas anlamı, bize en yakın nokta olmasıdır”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur’un önemini vurgulayarak, “Anamur’un Kıbrıs Türk halkı için esas anlamı, bize en yakın nokta olmasıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Girne-Anamur feribot seferlerinin başlaması sebebiyle TRT’ye açıklamada bulundu.
Anamur’dan KKTC’ye su temin edilmesinin tarihi bir proje olduğunu hatırlatan Tatar, “2015 yılından bu yana bu su Geçitköy Barajı’na akmaktadır. 9 yıldır bu su kesintisiz olarak akıyor ve bu miktar yılda 75 milyon metreküptür. Adamız kuraktır ve bu su adamız için büyük bir nimettir. Anamur’un Kıbrıs Türk halkı için esas anlamı, bize en yakın nokta olmasıdır” diye konuştu.
Ada olarak enterkonnekte sisteme geçilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu, Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan anlaşmalara bakıldığında da görülebilir; her ülkenin birbirine bağlı olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu sisteme bağlıdır. Dolayısıyla biz de enterkonnekte sistemle bu sisteme bağlanabiliriz. Ancak KKTC, AB tarafından tanınmadığı için burada bir sıkıntı var ve bu sıkıntıların aşılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile bu sıkıntıların aşılması için uğraşlar sürmektedir” dedi.
 
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