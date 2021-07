Tatar'a fahri doktora ve fahri hemşerilik unvanı

Cumhurbaşkanı Tatar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Göktaş tarafından “Fahri Doktora” unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ise “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi





Bir dizi temas ve görüşmeler yapmak üzere Elazığ'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fırat Üniversitesi'nde "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi" konulu konferans verdi. Tatar, konferans öncesinde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı da ziyaret ederek görüştü.

Tatar, Rektör Göktaş ile görüşmesinde, "Milli şuur, maneviyat ve ülke, vatan, bayrak sevgisi her eğitim müessesinim en önemli unsurları olmalıdır" dedi.

Rektör ile görüşmesinin ardından Tatar, Fırat Üniversitesi’nde konferans verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verdiği konferansta, 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte yaşananları anlattı. Rum tarafının ucu açık müzakerelerle Kıbrıs Türk tarafını ve dünyayı aldatmasına ve 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan Tatar, federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağının anlaşılması sonrasında, Türkiye tarafından da desteklenen egemen iki eşit devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdiklerini anlattı.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak bu çözüm önerimizi gündeme getirirken, bunun bölge barışına da büyük katkı sağlayacağının ve silaha ve şiddete başvurmadan diyalog yolunun açık tutulması gerektiğinin de bilinci içerisindeydik. Ama yine, her zaman olduğu gibi Rum tarafının olumsuz tutumu ve değişmeyen zihniyetiyle karşılaştık.

Fakat buna rağmen, Rum tarafıyla diyalog yolunu açık tutarken, Rum tarafına da sürekli olarak iyi niyetli uyarılarda bulunduk. Rum tarafı ise buna karşılık olarak provokatif tutumunu sürdürürken, gerginlik yaratıcı söylem ve eylemlerden kaçınmamıştır. Haksız ve tek yanlı şekilde AB üyesi yapılan Rum tarafı, bu üyeliği de kullanarak, tehdit ve şantaj politikası uygularken, AB’nin buna seyirci kalması da dikkat çekicidir.

Bu tarihi yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyorum ki biz adil ve kalıcı bir anlaşmadan yanayız. Ancak bunun için gerçeklerin artık kabul edilmesi gerekir. Bunların başında da iki devlete dayalı çözüm gelmektedir. Sürdürülebilir ve gerçek olan iki devletliliktir ve ancak egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mümkün olabilir.

Ama ne var ki; Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi ve sonrasında da Rum zihniyeti ile hâkimiyetçi tutumunun değişmediği bir kez daha görülmüştür. Rum liderliği bu toplantı öncesinde ‘Türkiye’nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olmaz’ dayatmasında bulunurken, bu tutumunu toplantı sonrasında da sürdürmüştür. Rum tarafının bu tutumu hâlâ daha devam etmektedir.

Rum- Yunan ikilisi ile destekçilerinin tüm baskılarına rağmen, egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi Cenevre’de masaya koyduk. Bu önerimizi Brüksel’de de bir kez daha gündeme getirdik. Bu çözüm önerimizden vazgeçecek veya geri adım atacak değiliz. Federasyon gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir, egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz ise tek gerçekçi yoldur. Ne 1974 öncesine döneceğiz, ne de Rum’un azınlığı olacağız. Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Halkımız müsterih olsun, Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi, yine bizimle beraberdir."

Konferansın ardından, Cumhurbaşkanı Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından “Fahri Doktora” unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ise “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi.