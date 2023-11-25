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Tatar, 53 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

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Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul yıllarından bir kareyi paylaştı

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Tatar, 53 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşıma, ilkokul yıllarından bir kareyi de ekledi.
Tatar, Köşklüçiftlik İlkokulu’ndaki sınıf arkadaşları ve ilkokul öğretmeni Bekir Hıncal ile birlikte olduğu fotoğrafın 1970 yılına ait olduğu notunu düşerken, fotoğrafta nerede durduğunu ise belirtmedi.
İlkokul öğretmenim çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum sevgili Bekir Hıncal hocam ve Köşklüçiftlik İlkokulu’nda sınıf arkadaşlarımla 1970 yılında çekilen bir hatıra fotoğrafımı paylaşıyorum.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarım.
 
 
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