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Tatar “4. Dünya Göçebe Oyunları” açılış törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, İznik’e varmasının ardından 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılan KKTC'li sporcularla bir araya gelerek, sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Tatar “4. Dünya Göçebe Oyunları” açılış törenine katıldı
 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış törenine katıldı.
"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılırken, oyunlara KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 yönetici ve antrenör katılıyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, İznik’e varmasının ardından 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılan KKTC'li sporcularla bir araya gelerek, sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar dileyip anı fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışın yapıldığı tören alanına gelmesinin ardından diğer devlet başkanları ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel basın ile röportajlar da yaptı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği Tatar, Kıbrıs konusu ve bölgedeki son gelişmeler ile Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğunu yeni siyaseti anlattı, KKTC’nin tanınma çağrısı sonrası bu siyasetin daha da güçlendiğini söyledi.
Bu arada 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.
 
 
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