Taşyapı ve Proyap’a özel davetle 300 milyonluk ihale

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KKTC için yaklaşık 300 milyon liralık iki yol ihalesini sonuçlandırdı. İhaleler, kimseye duyurulmadan, özel davetle çağırılan şirketlere verildi. D850 Karayolu’nun batısı Taşyapı’ya, doğusu Proyap’a pay edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iki ayrı yol ihalesi Kamu İhale Kanunu'nun esas usül olarak belirlediği, rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP'nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı “21b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirildi.

22 Nisan'da gerçekleştirilen ihaleler kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlere verildi.

“KKTC D850 Karayolunun Doğusunda Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yollarının Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviye İşleri” başlıklı ihale kamuoyunun yakından tanıdığı Taşyapı İnşaat'a verildi. 26 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre, resmen dün başlayan yapım çalışmaları 31 Ocak 2023'te tamamlanacak ve firmaya 150.1 milyon lira ödenecek.

Aynı gün yapılan, “KKTC D850 Karayolunun Batısında Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Ve Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol Yolunun Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviyesi İşleri” başlıklı ihale ise Proyap İnşaat'a verildi. Ankara merkezli şirket 25 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 9 Haziran'da başlayacağı işi 30 Ocak 2023'te tamamlayacak. Proyap'a 141.9 milyon lira ödenecek.

FİNANSMAN ANKARA'DAN

Lefkoşa’da 11 Şubat’ta imzalanan “TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü”nün onaylanması hakkındaki karar, 30 Nisan'da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Projenin uygulanması için gerekli finansman ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

KKTC Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Ankara kaynaklı KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ödeneğinden karşılanacak.

“UĞURLU ELLERİNİZLE YAPAMAYACAĞINIZ ŞEY YOK”

Taşyapı daha önce Kıbrıs’ta Ercan Havalimanı, Balalan Yenierenköy Yolu ve Lefkoşe Acil Durum Hastanesi işlerini de almıştı. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, hastane açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hitaben, “Efendim… Uğurlu ellerinizle nasıl olduysa bu hastane açılacak… Yapamayacağınız şey yoktur” ifadeleri kullanmıştı.

Kaynak:Sözcü