Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak

Taşpınar şehitleri 25 Temmuz Perşembe günü anılacak.

Taşpınar Şehitliği’nde sabah 09.00'da yapılacak tören, çiçeklerin kabirlere sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Tören, şehit ailesi mensubu Cevdet Sunar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek. Daha sonra Doğancı İlkokulu öğrencisi Mira Özakdenizli tarafından şiir okunacak, Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunması ardından sona erecek.

