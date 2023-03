Taşkınköy sakinlerinden imza kampanyası

Mimar Onur Olguner, Taşkınköy Sosyal Konut Apartmanları’nda göçme riski olduğunu belgelemesinin ardından kentsel dönüşüm için kampanya başlattı

Mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden bir süre önce yaptığı paylaşımda kendi evinin bulunduğu Lefkoşa Taşkınköy Sosyal Konut Apartmanları’na 2007 deprem yönetmeliğine göre ölçüm yaptırmış ve en kötü derece olan “göçme” sonucu aldığını açıklamıştı.

Bu sonucun apartmanların hemen boşaltılması gerektiğini ortaya koyan Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Onur Olguner şu paylaşımda bulundu:

“Tüm devlet sosyal konut apartmanı sakinlerini dayanışmaya çağırıyoruz. Biliyorum pek çoğumuz evimizi terk etmek zorunda kaldık, pek çoğumuz da terk edemeden geceleri korku içerisinde yatağımıza gidiyoruz. Bu sorun çözülmelidir. Taşkınköy sosyal konut apartmanlarının ve aynı koşuldaki diğer sosyal konutların can güvenliğimiz tehlikeye girmeden bir an önce kentsel dönüşümün başlaması için imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız dostlar. Bu sorunu çözebilmek için Kızılbaş Eczanesi’ne giderek imza atmanıza ihtiyacımız var.

Not. Öncelik kendi bölgemiz için başlatmıştık fakat gelen istek üzerine tüm sosyal konut apartmanlarından imza kabul ediyoruz arkadaşlar.”