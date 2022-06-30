Taşkınköy Dr. Küçük Parkı'nda anlamlı gün



Kemal M. Aksay Caddesi üzerindeki Şefler Pastanesi karşısındaki ara yoldan gidilmektedir.

Lefkoşa Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’na bir yenilik daha ekleniyor. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anısına sanatçı Sevcan Çerkez tarafından yapılan heykelinin açılışı bugün gerçekleşiyor.Açılış etkinliği saat 19.00’da başlayacak. Tüm halkımız açılışa davetlidir.Dr. Fazıl Küçük Parkı'na gitmek için: Taşkınköy bölgesi Devpa yolu olan