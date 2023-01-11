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Taşkın, Karal ve Sonsal anılacak

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Taşkın, Karal ve Sonsal anılacak
Görevleri başında geçirdikleri trafik kazası sonucunda vefat eden Türk-Sen'in ilk Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal yarın kabirleri başında anılacak.
Konuyla ilgili Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan açıklamada, 40 yıl önce, 12 Ocak 1983 tarihinde, bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken hayatını kaybeden 3 sendikacının yarın 10:00’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabirleri başında, Türk-Sen yönetimi, aileleri ve tüm sevenleri ile birlikte anılacağı ifade edildi. “Uzun yıllar çalışma hayatı içerisinde, çalışanlara ve sendikal harekete önemli katkıları olan değerli sendikacı arkadaşlarımızı ölümlerinin 40.yılında onları rahmetle anıyoruz” denilen açıklamada, bu kazada yaralı olarak hayatta kalan ve daha sonra vefat edenlere de rahmet dilendi.
 
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