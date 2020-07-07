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Taşkentliler isyan etti

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Lefkoşa sınırları içinde kalan Taşkent'e giden yolların her geçen gün bozulması ve yetkililerin bu yollara yama yaparak çözüm bulmaya çalışmasını protesto için Taşkenr köylüleri eylem yaptılar

Taşkentliler isyan etti

İSA TABAK

Lefkoşa sınırları içinde kalan Taşkent'e giden yolların her geçen gün bozulması ve yetkililerin bu yollara yama yaparak çözüm bulmaya çalışmasını protesto için Taşkent köylüleri eylem yaptılar. 

Yıllardır trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit eden Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yolundaki sorunların hala giderilmediğini protesto eden Taşkentliler, bu sabah saat 07.00’de güzergah üzerinde eylem yaptı.

Bölge Muhtarlıkları öncülüğüne bu sabah saat 07.00’de yol üzerinde düzenlenen eylemde, Taşkent-UKÜ yolundaki sorunlara dikkat çekti, yama yaparak çözüm olunmadığı belirtti.

Yoldaki sıkıntıları yıllardır dile getirdiklerini fakat sadece ‘yama yaparak’ geçici çözüm üretildiğini işaret eden Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yoldaki kusurların giderilip, güzergahta yol güvenliği sağlanıncaya dek eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Eyleme Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi. Yolu kısa süre trafiğe kapatan eylemciler, basın açıklaması yaptı.

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