Taşkent- Haspolat yolunda iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

RD 379 plakalı aracıyla Haspolat istikametine seyreden 32 yaşındaki Rumon Sorder, aynı istikamete seyreden önündeki araçları sağdan geçmeye çalıştığı sırada, sağdaki tali yola dönüşe geçen 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy yönetimindeki EP 574 plakalı van araca çarptı.
Çarpma sonucu sağa devrilen vanın sürücüsü Ali Nalbantsoy, aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Nalbantsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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