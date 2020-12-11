banner583
banner572
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
16 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
15 0
 
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
92 0
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
50 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
66 0
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
97 0
banner529
banner570

Taşkent Doğa Parkı'nda orman kütüphanesi açılıyor

banner476

Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki piknik alanında ülkenin ilk açık hava orman kütüphanesi oluşturuldu.

banner577
Taşkent Doğa Parkı'nda orman kütüphanesi açılıyor

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde oluşturulan kütüphanenin yakın gelecekte hizmete gireceği açıklandı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, orman kütüphanesinde hem yetişkin hem de çocuk okurlara yönelik kitaplar bulunacağı ve vatandaşların da arzu etmeleri halinde bu kütüphaneye kitap katkısında bulunabileceği belirtildi.

Taşkent Piknik Alanı girişindeki orman kütüphanesinde halkın doğayla iç içe huzurlu bir ortamda kitap okuyarak kaliteli vakit geçirmelerine imkan sağlamanın hedeflendiği kaydedildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.