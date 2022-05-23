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Taşcı, gözyaşlarıyla uğurlandı

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Taşcı, gözyaşlarıyla uğurlandı
Niyazi Ergülen
Güzelyurt'ta, narenciye fabrikasında çalıştığı sırada forklif aracın sürücüsünün çarparak ölümüne neden olan 69 yaşındaki Fatma Taşçı son yolcyluğuna uğurlandı. Taşcı bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye ailesi, sevenleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP milletvekili ve Fırtına Karanfil katılanlar arasındaydı.
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