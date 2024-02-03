Taş üstüne taş kalmadı

Karşıyaka köyünde, Güzelyalı bölgesinde bulunan ‘Harmoni’ Sitesi sele teslim oldu, evler boşaltıldı

Ülkede etkili olan sağanak yağışlar Karşıyaka köyündeki Güzelyalı bölgesinde bulunan ‘Harmoni’ Sitesini vurdu. Sel baskınına hazırlıksız yakalanan site sakinleri canlarını güçlükle kurtarırken, yıllardır temizlenmeyen dere yatağı taştı ve sele dönüştü. Salı akşamı felaketi yaşayan site sakinleri, “Felaketi yaşadık” dedi. HALKIN SESİ Gazetesi, felaketin ikinci gününde temizlik çalışmaları henüz başlamayan ‘Harmoni’ sitesine girdi. Bölge savaş alanını andırırken, sel baskınına maruz kalan evler kullanılmaz hale geldi. Taşan dere bölgedeki evlere çok büyük zarar verdi.Yerli vatandaşların yanı sıra, İngilizlerin de çoğunlukta ikamet ettiği sitedeki evler kullanılmaz hale geldi. Taşan dere tüm pisliğini sitedeki evlere bırakırken, site sakinleri milyonlarca TL’lik zararla karşı karşıya kaldı. HALKIN SESİ’ne konuşan site sakinleri, felaketin yaşandığı akşam sitede park halinde bulunan iki aracın sel sularına kapıldığını ve muhtemelen denize kadar ulaştıkları için hala bulunmadığını söyledi. Sitenin 19 yıldır aynı sorunlarla yüz yüze kaldığını, dere yatağına bir çözüm bulamadıklarını kaydeden site sakinleri, “Sorumlu olan yağmur ve dereler değil, dereleri işgal eden belediye yönetimleridir. Bu ülkenin alt yapı sorununu çözdük diyenler varsa otursunlar yine sınıfta kaldılar, felaket bir kez olur ama yıkımı büyük olur” dedi.Ellerindeki birikimi iyi bir gelecek için ev alarak yatırım amaçlı kullanan ‘Harmoni’ sitesi sakinleri dün Girne Kaymakamlığı’na giderek zarar ziyan tespiti için başvuru yaptı. Evde kullanılacak tek bir çatal bile kalmadığını belirten site sakinleri hala olayın şokunu yaşarken, felaketin boyutunu gün ağarınca gören ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı. Sadece evlerin içinde oluşan çamur deryasını temizlemek için bile ciddi bir meblağa ihtiyaç olduğu belirtilirken, tüm eşyalarını çöpe atmak zorunda kalan site sakinleri, kara kara yeniden nasıl ayağa kalkacağını düşünmeye başladı.