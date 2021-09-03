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Tartışmalı tabela kaldırılıyor

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Tartışmalı tabela kaldırılıyor
 
 
Sosyal medyada önceki gün "At yüroyu da gel" şeklinde sosyal medyaya bomba gibi düşen tabela konusuna son tepki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'dan geldi.
Lefkoşa Çevre Yolu’nda yüklenici firma tarafından kullanılan işaret levhası, kısa sürede ciddi esprilere neden olduğunu belirten Canaltay, olası bir kazaya sebebiyet vermemesi adına tabelanın bulunduğu yerden kaldırılması kararını alarak “Yol tamamlanıncaya kadar sizlerin de gün boyu dediği gibi “Yüroyu atıp gelmek”, şimdilik en güvenli seçenek” ifadelerine yerdi.
Canaltay, açıklamasına şöyle devam etti:
“Ancak, bizleri bu sıkıntılı günlerde güldürmüş olmasına rağmen aslolan uyarı levhalarımızın uluslararası standartlara uygun olmasıdır.
Dönel kavşak halen tamamlanmadığı ve olası bir kazaya sebebiyet vermemek adına yüklenici firma tarafından, tedbir amacıyla düşünülen işaret levhası için bakanlığımız gerekli uyarıları yapmış ve kaldırılması için talimatını verilmiştir.
Amacımız, kısa sürede dönel kavşağın tamamlanarak, çağdaş bir güzergahın halkımızın hizmetine sokulmasıdır.
Yol tamamlanıncaya kadar sizlerin de gün boyu dediği gibi “Yüroyu atıp gelmek”, şimdilik en güvenli seçenek.
Trafikte dikkatli olmaya devam edelim. Kurallara uyalım.”
 
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