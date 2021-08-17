Tartışmalı siteye iptal kararı

Yeşil Barış Hareketi, Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de site inşaatına başladığı arazinin kiralama kararı hakkında, mahkemeden ara emri aldırdı. Mahkeme kararının ardından Bakanlar Kurulu araziyi kiralama kararını iptal etti



Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan 105 dubleks konutlu site inşaatla ilgili mahkeme ara emri kararı verdi, inşaat durduruldu.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Girne Çevreyolu’ndaki faaliyetlerin durması için gereken ara emrinin dün sabah mahkeme kararıyla alındığını açıkladı. Faaliyetlerin tamamen durması için gerekli davanın açıldığını da söyleyen Sahir, davanın 20 Ağustos tarihinde görüleceğini, o tarihe kadar ara emri kapsamında bölgede faaliyet yapmanın yasak olacağını duyurdu. Sahir, “sayısız kanunsuzluğun olduğu bu olayda adaletin yerine gelmiş olmasından çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili arazinin kiralanmasıyla ilgili aldığı kararlar hakkındaki davanın esası Cuma günü görüşülecek.

Konuyla ilgili konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Bakanlar Kurulu’nu Cuma günkü duruşma öncesi ilgili kararı iptal etmeye çağırdı.

İlgili arazinin, Girne İmar Planı’nda daha önce hastane yapımı için ayrıldığına işaret eden Tel, İTEM Yasası uyarınca mevcut alanın sadece kamu yararına kiralanabileceğini kaydetti.

Başlanan inşaatta kamu yararı bulunmadığını, özel bir şirketin bölgeye villa inşaatı yapacağını ifade eden Tel, “kiralamayla ilgili kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığını” belirtti.

Öte yandan kiralamanın ardından ciddi bir doğa tahribatı yaratıldığını da savunan Tel, İmar Yasası, Çevre Yasası, İyi İdare Yasası gibi pek çok yasanın göz ardı edildiğini söyledi.

Bölgeye dozerlerle girildiğini, flora, fauna ve doğa yaşamın tahrip edildiğini anlatan Tel, bu ara emrinin betonlaşmaya engel olunması adına önemli olduğunu belirtti.

“Çevre kazandı, memleket kazandı” diyen Tel, çevre örgütleri ve bu alanda mücadele edenler olarak bundan başka bir çıkarları da olmadığını vurguladı.

Tel bölge halkının da bu mücadelede yanlarında olduğunu ifade etti.

TARTIŞMALI SİTEYE İPTAL KARARI

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıkladı.

Saner, Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 6 saat süren toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Saner, Girne’de devam eden Güven Yapı Kooperatifi inşaatı ile ilgili eskiye dair kararları hatırlattı, kendilerinin de dün bir karar aldığını ifade etti.

Başbakan 31 Ekim 2017 ve 3 Mayıs 2018 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararını okudu.

Saner, yapmış oldukları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihli kararda arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlamadıklarını anlattı.

Bakanlar Kurulu’nun Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından söz konusu arazinin kiralanmasına yol açan 3 Mayıs 2018 tarihli kararı iptal ettiklerini açıkladı.

