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“Tarımsal üretim duracak”

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Ziraat Mühendisleri Odası, havaların ısınmasıyla, biçme, sürme, sulama gibi akaryakıt ve enerji gerektiren faaliyetler başladığında, üreticinin maliyeti karşılayamayacağını ve tarımsal üretimin uygulanamaz duruma geleceğini vurguladı

“Tarımsal üretim duracak”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Başbakan’ın “Hal Yasası”nı bir an önce Meclis’ten geçireceğine dair açıklamalarına tepki göstererek, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa çare aranacağına, “Hal Yasası”nı gündeme taşımanın gündem değiştirme amaçlı olduğunu öne sürdü. 
Oda’dan yapılan açıklamada, geçen yıl Meclis komitesinde üretici ve üretici örgütlerini dikkate almadan tüccar-toptancılarla son şekli verilen hal yasasının sadece tüccar kesimine hitap edeceği ileri sürüldü ve “Üreticide ‘hal’ bırakmadınız ki yasayı çıkarasınız” denildi.
Açıklamada, elektrik zammına yapılan indirimin sübvanseye ile daha da aşağıya çekilmesi, tarım kesimine “vergisiz” veya “renkli” mazotun acilen başlatılması gerektiğine dikkat çekilerek, aksi takdirde, özellikle havaların ısınmasıyla, biçme, sürme, sulama gibi akaryakıt ve enerji gerektiren faaliyetler başladığında, üreticinin maliyeti karşılayamayacağı, tarımsal üretim birçok alanda uygulanamaz duruma geleceği belirtildi.
Açıklamada, Güzelyurt bölgesinde geçen yıl 3 sulama birliğinin solar panel kurulumu ile sulama maliyetleri minimize edebileceği hibe programından, Yenilenebilir Enerji Kurulunun kurulum izni vermemesiyle faydalanamadığı, ancak geçen günlerde bir otele yüksek kapasite solar panel kurulum izni verildiğini öğrendikleri kaydedilerek, “Vatandaşına, üreticisine, üretenine, toprağına bu kadar düşman olmak niye?” diye soruldu.

 
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