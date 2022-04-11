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Tarımsal su için 3,8 kilometrelik uzunlukta boru döşenecek

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Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli çıkışından Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı.

Tarımsal su için 3,8 kilometrelik uzunlukta boru döşenecek

Bu çerçevede, 3,8 kilometrelik uzunlukta, 2500 mm çapında boru döşenecek.
Birinci etabı Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenen ihalede, şu ana kadar 1,5 kilometre uzunluğunda borular ülkeye gelirken, geriye kalan borular da çalışmalar süresince gelmeye devam edecek.
 5,6 kilometre uzunluğunda 4.20 metre çapında olan tarımsal amaçlı sulama tünelinin inşaatı ocak 2022’de tamamlanmıştı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli katkılarıyla ülkeye ulaşan su projesinin bir diğer önemli aşaması olan tarımsal amaçlı sulamada boruların döşenmesinin başlanmasıyla önemli bir adımın daha atıldığını ve bundan büyük bir heyecan duyduğunu” söyledi.
“Ülke topraklarının Anadolu’dan gelen suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve verimin artacağına” işaret eden Bakan Oğuz, içme- kullanma suyu yanında tarımsal amaçlı sulamayı da kapsayan projeye destek verip, hayata geçirilmesi için büyük katkılar ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini iletti.

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