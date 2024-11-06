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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Laboratuvarlarının akreditasyon kapsamı genişletildi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Laboratuvarlarının akreditasyon kapsamı genişletildi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda akreditasyon kapsamını genişletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen güncelleme ile laboratuvarın akreditasyon kapsamı 9’dan 13’e genişletildi.

 -Uluslararası geçerlilik...

 Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 

"TÜRKAK tarafından verilen ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından da tanınan bu akreditasyon sertifikası, laboratuvarın sunduğu hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelemekte olup, 05 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, kapsamı genişletilen bu akreditasyonla birlikte hayvan sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında bölgenin öncü analiz merkezlerinden biri olarak faaliyetlerine devam edecek."

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