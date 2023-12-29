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Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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5 ithal, 3 yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı ilaç saptandı

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Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.
İthal ürünlerde 50 numunede 45 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı.
Onbaşı Ltd’e ait yeşil lolorossoda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
REE Tic. Cahide Kılıç’a ait "armut Ankara"da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürün de firmanın isteği üzerine imha edildi.
SVS Tic. Ltd.’e ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Done Birleşik Mağazalarına ait cennet meyvesinde ve Mert Uluşan’a ait havuçta da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.


-Yerli ürünler

Yerli ürünlerde ise 16 numunede 13 numune temiz çıktı, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü  ve 1 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Gazimağusa sakini Şuayip Gezer’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tatlısu köyü sakini Erol Oğur’a ait biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.
Yeşilırmak köyü sakini Sibel Ekici’ye ait çilekte de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.
 
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