Tarım Bakanlığı’nın sayfasında cinsel içerikli paylaşımlar

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı‘nın resmi sosyal medya hesabından cinsel içerikli paylaşımlar yapıldı.

18+ ibaresi altında paylaşılan video sosyal medyada adeta gündem oldu… İlgili video kısa süre içerinde çok sayıda izleyiciye ulaşırken, vatandaşlar tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, resmi Facebook sayfasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bahse konu olayın çözümü yönünde gerekli girişimler başlatıldığını kaydeden bakanlık, Polis Genel Müdürlüğü nezdinde başvurunun yapıldığını da bildirdi.



