Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı

“Ani yem maddesi değişiklikleri hastalığa yol açabilir”





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hayvancıları ani yem maddesi değişiklikleri konusunda uyardı.



Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun yeni ithal ettiği arpanın hayvan üreticilerine satışının başladığı hatırlatıldı.



Hayvan beslemede ani yem veya yem hammaddesi değişikliklerinin işkembedeki mikrobiyal yapıyı bozacağından verim düşüklüğüne ve bir takım metabolik hastalıklara yol açabileceği anımsatılan açıklamada uyarılarda bulunuldu:



“Yeni ithal arpanın direk olarak hayvanlara yedirilmesi veya rasyona katılması durumunda arzu edilmeyen sağlık sorunlarına ve verim düşüklüğüne neden olacağı bilinmektedir. İthal edilen yemlik arpanın protein ve nişasta içeriğinin yerli arpaya göre yüksek olması nedeni ile hayvan beslemede dikkatli olunması gerekmektedir.



Bu nedenle kesif yem(arpa) geçişlerinde mutlaka geçiş programı uygulanmalıdır. Önce kullanılan arpa günlük olarak kademeli olarak azaltılıp yerine yeni arpa ikame etmek sureti ile yeni arpaya geçilmelidir. Dolayısıyla arpanın direk olarak hayvanlara verilmemesi, kepek veya kaba yem (balya) ile karıştırılarak 15 gün içinde alıştırılarak verilmesi önem arz etmektedir.



Ayrıca kendi yemini yapan işletmelerin rasyona girecek arpa miktarının zorunlu olmadıkça artırılmaması alışılmışın dışında artırılacaksa yavaş yavaş artırılması ve buna karşılık kepek ile uygun oranlarda takviye edilerek ve alıştırılarak hayvanlara yedirilmesi gerekmektedir”