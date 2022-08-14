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Tarım Bakanı Oğuz, Yeşilırmak'taki yangını yerinde inceledi

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Tarım Bakanı Oğuz, Yeşilırmak'taki yangını yerinde inceledi
Yeşilırmak’ta bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangına, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve söndürme çalışmaları hakkında Orman Dairesi yetkililerinden bilgi aldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müdahalenin devam ediyor.
TAK muhabirinin Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ile İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar'dan aldığı bilgiye göre, yangın şimdilik kontrol altına alındığı ancak rüzgarlı havadan dolayı müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sapa bir yerde çıkan yangının ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili olduğuna işaret edildi.
 
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