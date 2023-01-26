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Tarım Bakanı Oğuz yeni Cypfruvex yönetimiyle bir araya geldi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yeni Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri (Cypfruvex) Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Tarım Bakanı Oğuz yeni Cypfruvex yönetimiyle bir araya geldi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yeni Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri (Cypfruvex) Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

 
Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Cypfruvex Müdürü Cemal Redif eşlik etti.
 
Bakanlık açıklamasına göre Oğuz, Cypfruvex’in hükümetin ve bakanlığın önem verdiği bir kurum olduğunu ve üretimin devamlılığı adına büyük görevi bulunduğunu, Kurumun değer kaybının Güzelyurt için de değer kaybı olacağını söyledi.
 
Cypfruvex’in bir denge unsuru olduğunu belirten Bakan Oğuz, yeni yönetimin başarılı çalışmaları ile piyasadaki dengeyi kuracağından hiç şüphesi olmadığına dikkat çekti.
 
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