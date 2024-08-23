banner913
banner932
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
16 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
16 0
 
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
30 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
20 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
22 0
Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı
Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı
27 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı cumartesi günü yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı cumartesi günü yapılıyor
32 0
banner1032

Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...

banner1020

banner1045
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Akçay- Güzelyurt ana yolunda  dün yaşanan kazada şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuş, mesajında şunları kaydetti:
 
“Akçay- Güzelyurt ana yolunda yaşanan kazada, askeri bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu ve 11 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.