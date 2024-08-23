Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Akçay- Güzelyurt ana yolunda dün yaşanan kazada şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuş, mesajında şunları kaydetti:
“Akçay- Güzelyurt ana yolunda yaşanan kazada, askeri bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu ve 11 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”
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