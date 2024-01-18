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Tarım Bakanı Çavuş, mevkidaşı Yumaklı ile görüştü

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Tarım Bakanı Çavuş, mevkidaşı Yumaklı ile görüştü
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Türkiye’de TC Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile görüştü.

 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki tarım sektörü ve üretim hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Ankara’da resmi temaslarını tamamlayan Çavuş,  bugün adaya dönüyor.
 
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