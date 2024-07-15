Tarım Bakanı Çavuş, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Çavuş, şehitler anısına şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve andı.

