CTP lideri Erhürman’dan hükümete: “Tatar’ın ifadesi ile tarihin cilvesi, onun orada, sizin Meclis’te oturmanızdır. Bu cilve bizi felakete sürüklüyor. Bu Mecliste bizi yan yana oturamayacak noktaya getiriyorsunuz”





Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin anayasayı görmezden gelen tavrını eleştirdi, "Tarihin cilvesi bizi felakete sürüklüyor" dedi.

Erhürman, Hükümetin reform iddiası ile ortaya koyduğu yerel yönetimlerle ilgili tasarıların ciddi yanlışlar içerdiğini, yerel seçimleri kasım ayına ertelemek istemenin ise Anayasa'ya aykırı dayatma olduğunu belirtti.

"Aklın yolu bu ivedilik istemi ve tasarıları geri çekmektir" diyen Erhürman, dayatma ile yol alınamayacağını belirtti.

Erhürman, Hükümetin Meclis’te yasa tasarılarını gündeme getirirken konsensüs ve diyalog arayışı içerisinde olmamasını eleştirdi.

“27 Kasım’ın neden hedef koydunuz? Yetiştiremediğiniz işi seçime neden 3 ay kala gündeme getirme gafleti içerisindeydiniz?” diyen Erhürman, “Tamam olmayan metinleri gündeme getirip de, 27 Kasım’a ertelemenin manası nedir? Yaptığınız işin baddos olduğunun farkındasınız” dedi.

Erhürman, özetle şöyle devam etti:

“Türkiye ile imzalanan protokolde toplu iş sözleşmesinin dolduğu takdirde eskisinin yürürlükte olmayacağı yazmıyor muydu? Bunun altına imzayı attınız. Neden Türkiye’ye yanlış şekilde söz verdiniz? Ne yaptığınız farkında değilsiniz. Evet, o dönemde Ersan Saner hükümetiydi. Ama pek çok bakan, o kabine de bakandı. Bir öyle bir böyle…”

“Hazırlanan çalışmanın içerisinde reformun r’si yok. Sadece belediye sayısını azaltmak” diyen Erhürman, yerel yönetim reformdan bahsedilecekse siyasi parti başkanlarıyla önceden görüşülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, çalışma içerisinde özellikle intibaklarla ilgili ciddi eksikliğe değinerek, şu anda Dikmen, Tatlısu ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde çalışanların motivasyonun kırıldığını, çalışanların ne olacağını bilmediğini söyledi.

Hükümete “Hangi kritere göre Dikmen’i, Tatlısu’yu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni kapatacaksınız?” diye soran Erhürman, “Gerekçede tedavüle etmek diye bir kelimenin ne olduğunu bilmeyen cahil bir Meclis olduğunu kaydetmek üzeresiniz” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümetin yerel seçimin ertelenmesi için gündeme getirdiği yasa tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğunu bilmemesi halinde Meclis’te yan yana bir şey yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Memleketin kaosa sürüklendiğini dile getiren Erhürman, “Öyle bir çalışma gündeme getiriyorsunuz ki seçimlerin Haziran’da yapılması baki kalacak. Ama bu seçim 4.5 yılda olacak, diğer seçim 3.5 yılda olacak” dedi.

Erhürman, “Ersin Tatar’ın ifadesi ile tarihin cilvesi, onun orada sizin burada (Meclis’te) oturmanızdır. Bu cilve bizi felakete sürüklüyor. Bu Mecliste bizi yan yana oturamayacak noktaya getiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

2018’den bu yana Yerel Yönetimler Reformu çalışmalarının yapıldığının doğru olduğunu ifade eden Erhürman, bu çalışmaların hiçbirinin, Meclis’e gelecek olgunluğa erişmediği için Meclis’e gelmediğine işaret etti.

Hükümet’inse, bir ay içerisinde, yıllardır çalışılan ama Meclis’e getirilmeyen bir konuda bir metin hazırlayarak Meclis’e getirdiğinin altını çizen Erhürman, UBP’nin geçmiş yıllarda bu konunun görüşüldüğü komite çalışmalarına dahi katılmadığını hatırlattı.

“Size talimat verildi, siz bunu yapacaksınız, doğruyu söyleyin” diye Hükümet mensuplarına seslenen Erhürman, CTP’nin tüm çalışmalara katıldığını ancak Hükümet’in oluşturduğu metinde de kimsenin görüşüne yer vermediğinin altını çizdi.

“Biz ne belediyeler reformuna, ne de sayıların azaltılmasına karşıyız. Biz de çalıştık bunları” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, ‘en doğru yöntemin bulunmasının önemine’ işaret etti.

Erhürman, “Hangi toplantıya çağırdıysanız geldik… Elektriğe, alkollü içkilere zam yaptınız, akaryakıta zam geldi. Bütün bunları bizimle konuşmadan yaptınız, buna rağmen çağırdınız geldik. Ama yaptığınız şey bunu dayatmaya çevirerek Anayasa’ya aykırı bir konuda uzlaşı beklemek” şeklinde konuştu.

“Muhalefet, sırf muhalefet yapmak için karşı çıkıyor havası yaratmaya kalkmayın, öfkeye, bağırmaya çağırmaya kalmayın” diyen, ‘Anayasa’yı delmek için ivedilik tasarısına’ karşı çıkmalarının haklı olduğuna vurgu yaptı.

“Geldiğiniz nokta bütün sınırların aşılmasıdır, oyçokluğu ile Anayasa’yı delmeyi çalışıyorsunuz. Bu yapılacak iş değil, lütfen bu memleket adına bunun farkına varın” dedi.

“TASARIYI GERİ ÇEKİN”

Hükümetin ‘reform’ ortaya koyarken, belediyelerin bu sürede nasıl ayakta kalacağı bir çalışmayı gündeme getirmemesini eleştiren Erhürman, tasarıların geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, hükümetin gündeme getirdiği çalışmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu, ülkenin çok büyük bir kaosa sürükleneceğini vurguladı.

Yasa tasarılarını ‘kaos yasa tasarıları’ olarak nitelendiren Erhürman, “Bu çalışma ile ayakları üzerinde duran belediyeleri de kaosa sürükleyeceksiniz. Üzüleceksiniz biliyorum ama ayakta duran belediyelerin hangi belediyeler olduğu bellidir” şeklinde konuştu.

GEÇTİĞİMİZ PROTOKOLÜN GERÇEKLEME ORANI YÜZDE 50

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, ülkenin içerisinden geçtiği ekonomik ve mali krizin herkesin farkında olduğunu söyledi, bu konuda popülizm yapılmayacağının bilincinde olduklarını söyledi.

Erhürman, “Mademki ülkedeki kaynaklar kıttır. Kaynakları öncelikleri belirleyerek, kullanmak gerekir” şeklinde konuştu.

TC ile protokol imzalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erhürman, bu bağlamda kendi iç çalışmamızın yapılması gerektiğini, protokolün hangi zemin üzerinden yürüdüğüne ilişkin ne Meclis’in ve vekillerin haberi olmadığını vurguladı.

Erhürman, protokollere yönelik yıllardır aynı yöntemle çalışıldığını, sisteminin tekrar ele alınması gerektiğini yineledi.

Geçtiğimiz protokolün gerçekleme oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bu gerçeklerle yüzleşin. Bununla TC ile ilişkileri daha iyi noktaya taşıyın” çağrısı yaptı.

Erhürman, alkollü içecekler ve elektriğe yapılan zammı eleştirerek, “ekonomik akla sahip olarak mı bunu yapıyorsunuz?” diye sordu.

“Zamların faturaya yansıdığı gün, ciddi sorunlar yaşanacak” diyen Erhürman, bu zammın sübvanseye edilmemesi halinde üreticinin üretim yapamayacağını kaydetti.



