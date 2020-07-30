Tarihi ve turistik yerlere sahip çıkılmalı

Dipkarpaz bölgesindeki tarihi Apostolos Andreas Manastırı bölgesinde bulunan gerek seyyar satıcıların çadırları gerekse karavanların ortaya çıkardığı çirkin görüntüler bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor

Ülkemizin birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle dört bir yanında bulunan tarihi ve turistik yerler ilgisizlik nedeniyle yabancılara karşı utandırıyor.Özellikle Hristiyanlara ait birçok kilise ve ibadet yerleri ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yıkılırken, bazı yerler ise uluslararası örgütlerin girişimleriyle tadilattan geçerek ayakta duruyor.APOSTOTOLOS ANDREAS MANASTIRINDAKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜLERBu yerlerden biri olan ülkemizin en doğudaki yeri olan Dipkarpaz bölgesindeki tarihi Apostolos Andreas Manastırı yaklaşık 2 yıl önce tadilattan geçerek yeniden turizmin hizmetine konulmasına karşın çevresindeki görüntü kirliliği ve çevre kirliliği buraya ziyarete giden gerek yerli gerekse yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.Bize ulaşan bazı yerli turist vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri tarihi manastırın etrafındaki çöp ve molozları görünce morallerinin bozulduğunu aktardılar.BELEDİYE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ HEMEN YAPTI AMA…Konuyu Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’a iletmeleri sonrasında başkanın bölgeye hemen bir ekip göndererek çevre temizliğinin yapıldığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, ancak Manastırın önünde bulunan ve kötü bir görüntü oluşturan seyyar satıcıların çadırlarına belediyenin müdahale edemediğini öğrendiklerini kaydettiler.“MANASTIRDA YETKİ VAKIFLAR İDARESİ VE ÇEVRE DAİRESİ’NDE”Gazete olarak ulaştığımız Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Manastırın kendilerinin sorumluluğunda olmadığını söyleyerek buradan sorumlu kurumların Çevre Dairesi ve Vakıflar İdaresi’nin olduğunu aktardı.Belediyenin sadece bölgedeki çevre kirliliğine müdahale edebileceğini ancak buradaki seyyar satıcıların kaldırılması veya manastır bölgesinde bulunan karavanlara müdahale edilmesi işinin ancak Vakıflar İdaresi veya Çevre Dairesi tarafından yapılacağını söyleyen Coşkun, bu gibi tarihi ve turistik yerlerin bakım ve idamesinin günlük olarak yapılması gerektiğini belirtti.TARİHİ YERLER ÜLKEMİZİN AYNASIDIRManastıra yerli turistler yanında birçok yabancı turisttin sürekli geldiğini gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu turistlerin burada gerek çevre kirliliği gerekse görsel kirlilik nedeniyle memnun ayrılmadıklarını vurguladılar. “Bu gibi yerler ülkemizin aynası durumundadır. Buraya gelen yabancı turistler gördükleri bu kötü görüntüler nedeniyle buradan iyi bir izlenimle ayrılmadıklarını sözlerine eklediler.Tarihi ve turistik bu gibi yerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.