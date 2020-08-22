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Tarihi türbeye müdahale

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Zeyinlik köyünde bulunan Garip Dede Türbesi’nin mum yakılarak adak adanan ve dilek tutulan kısmı, karton parçaları ile kapatıldı

Tarihi türbeye müdahale
 
Templos/Zeytinlik İnisiyatifi, Zeyinlik köyünde bulunan Garip Dede Türbesi’nin mum yakılarak adak adanan, dilek tutulan kısmının daha sonra kalıcı olacak şekilde kapatılmak üzere geçici olarak karton parçaları ile kapatıldığını; bölge halkının kapatmaya karşı olduğunu bildirdi.
İnisiyatif, yaptığı açıklamada, bölge halkının, köyü ziyarete gelen çeşitli milletlerden insanlar tarafından inançları ne olursa olsun mum yakılarak adaklar adanıp dualar okunan  Garip Dede’ye müdahale ettirmeyeceklerini belirterek, Garip Dede’yi  ziyaret edip protesto amaçlı mum yaktıklarını, müdahale olmaması için adak adadıklarını kaydetti.
Açıklamada ayrıca şöyle denildi:
“Sadece köyümüzde değil adamızın her yerinde yüzyıllardan günümüze gelene dek pek çok yönetimden geçmiş olmanın vermiş olduğu kültürel çeşitlilik, memleketimizin ve burayı benimsemiş herkesin  kültürel mirasıdır. Templos/Zeytinlik İnisiyatifi olarak, çevremize doğaya ve canlılara sahip çıkmak görevimiz olduğu gibi en büyük görevimiz de kültürel mirasımıza sahip  çıkarak gelecek nesillere bu çeşitliliği ve saygıyı aktarmaktır.”

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