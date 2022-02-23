Lefkoşa Surlariçi bölgesini çevreleyen ve Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinin bulunduğu noktadaki tarihi surlar çöktü

Lefkoşa’nın tarihi surları bakımsızlık nedeniyle bir bir çöküyor. Surlar üzerine inşa edilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçe kısmının bulunduğu surların bir bölümünde çökme meydana geldi.Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Özgün Olguner'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, şu yorumda bulundu:“En erken zamanda Cumhurbaşkanlığı kompleksi dahil surlar üstündeki tüm binalar yıkılıp surlar korumaya alınmazsa, sur filan kalmayacak...”Bu arada Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililer, dün Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda yaşanan çökmeyle ilgili basın açıklaması yaptı, olayda ‘yağışlı havanın’ etkili olduğunu belirtti. Uzmanların olayın ardından bölgede incelemeler yaptığının da aktarıldığı açıklamada, yıkılan bölgenin Kuğulu Park’a yakın olması nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi ile de bağlantı kurulduğu kaydedildi. Yetkililer açıklamada Sur duvarı çatlakları arasındaki bitki köklerinin genişlerken yarattığı basınç ile salgıladıkları sıvılar, çatlakları her geçen gün daha da genişletmektedir. Surların üzerindeki binaların da ağırlığı ilave edilince, surlar büyük tehlike altındadır. Bu nedenle, ciddi önlemlerin alınması kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı.Lefkoşa’daki Venedik Surlarının Cephane (Quirini) Burcu'nun Güney Doğu kısmında meydana gelen çökme ile ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çökmeye yoğun yağışlar ve buna bağlı olarak topraktaki nem oranının artmasının yol açtığı kaydedildi.Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, tarihi surların kısa sürede kontrolünün yapılıp, eski haline getirileceğini dile getirdi.“Eski Eserler Dairesi ile birlikte surların hepsini kontrol edeceğiz, sıkıntılı olan bölgeleri tekrardan gözden geçirerek restore edeceğiz. 1 ay içerisinde tüm kontrollerimizi bitirip, Lefkoşa’nın surlarını eski haline getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı çok eskiden beri oradaydı, surlara herhangi bir zararı yoktur, aynı şekilde surların yıkılmasının da Cumhurbaşkanlığı’na bir zararı yoktur. Zaten arkeologlarımız ve bilirkişiler tarafından kontrollü şekilde ilerleyerek bu yapıyı tekrardan kontrollü şekilde yapacağız. Herkes rahat olsun diyebilirim, yapıların eski haline getirilmesi için 1-2 ay gibi kısa bir süreye ihtiyacımız vardır.”Bakımsızlık ve yıpranmalar nedeniyle farklı bölgelerinde tahribatlar ve kısmi çökmeler olan surlarda son olarak 2019 yılında bu denli büyük bir çöküntü meydana gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın arka tarafında bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) fidanlığına bakan sur duvarı yıkılmıştı.