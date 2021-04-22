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Tarihi Osmanlı konağı hayat bulacak

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Tarihi Osmanlı konağı hayat bulacak
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün, Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced ve ekibi ile birlikte Değirmenlik’te bulunan ve restore edilecek olan Osmanlı Konağı’nı incelediler.
Yıllardır atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi işbirliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydeden Başkan Ali Karavezirler, tadilatı yapılan konağın tarihi eser olarak bölgeye büyük değer katacağını da belirtti.
Başkan Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki köylerde bulunan ve el emeği göz nuru işleriyle ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için Osmanlı Konağı’nın tahsis edilebileceğini söyledi.
Konağın yeniden hayata kazandırılmasının ardından, tarihi yapısıyla turistlerin de geçiş noktası olacağını belirten Karavezirler, “Bu tarihi eserin restorasyonunun yapılıp, kullanılmaya başlaması çok önemlidir” dedi
 
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